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Путельяс, выбывшая из-за разрыва «крестов» на год, обратилась к болельщикам

Путельяс, выбывшая из-за разрыва «крестов» на год, обратилась к болельщикам
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Футболистка «Барселоны» и сборной Испании Алексия Путельяс обратилась к болельщикам. В июле звезда женского футбола получила разрыв крестообразной связки и больше не сыграет в 2022 году.

«Я в порядке, в таком, насколько это возможно сейчас. Восстанавливаюсь и утром, и вечером. Это вещи, которые, к счастью, я не испытывала до этих дней.

У меня максимальная уверенность в команде, как и у всех болельщиков. Это новый сезон, мы должны стремиться ко всему.

Хочу поблагодарить всех за то, что с тех пор, как я получила травму, чувствую огромную поддержку, мне многократно выражали благодарность. Не могу ответить всем, но, пользуясь возможностью, хочу сказать спасибо. Это было трудное время, и ощущение, что рядом со мной так много близких мне людей, помогло пережить его легче», — сказала Путельяс в видео, опубликованном в соцсетях «Барселоны».

Алексия Путельяс порвала крестообразные связки. Видеоролик:

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