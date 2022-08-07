MD: Алонсо попрощался с «Челси», воспитанник «Реала» переходит в «Барселону»

Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо попрощался с представителями английского клуба перед своим трансфером в «Барселону». 31-летний футболист согласовал контракт с испанским клубом по схеме «2+1», а его переход обойдётся сине-гранатовых в сумму менее € 10 млн. Это связано с заключительным сроком соглашения между Алонсо и «Челси». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, о сделке могут объявить 7-8 августа, так как клубы не планируют затягивать этот переход. Алонсо станет шестым новичком «Барселоны» в это межсезонье после Фрэнка Кессье и Андреаса Кристенсена (свободные агенты), а также Рафиньи («Лидс»), Роберта Левандовского («Бавария») и Жюля Кунде («Севилья»).
Алонсо возвращается в Испанию спустя 12 лет. В 2010-м он перешёл из академии мадридского «Реала», воспитанником которого является", в английский «Болтон».
Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке. Видеоролик:
- 7 августа 2022
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