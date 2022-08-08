«Рубин» и «Нефтехимик» сыграли вничью в дерби Татарстана

Сегодня, 8 августа, в матче 4-го тура Первой лиги сезона-2022/2023 «Нефтехимик» (Нижнекамск) принимал на своём поле «Рубин» (Казань). Встреча проходила на стадионе “Нефтехимик” и завершилась результативной ничьей — счёт 2:2. На матче работала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ.



«Рубин» открыл счёт уже на 2-й минуте матча- отличился белорусский нападающий Виталий Лисакович. На 49-й минуте красивым голом через себя полузащитник “Нефтехимика” Роман Денисов сравнял счёт. На 57-й минуте прямую красную карточку получил игрок «Рубина» Олег Иванов. Затем ганский форвард казанцев Джоэль Фамейе вновь вывел свою команду вперёд. Это произошло на 68-й минуте. Через восемь минут защитник хозяев Павел Котов забил последний гол в матче и установил окончательный счёт — 2:2.

После четырёх туров «Рубин» и «Нефтехимик» набрали по пять очков и занимают в Первой лиге девятое и десятое места соответственно.