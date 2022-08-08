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«Рубин» и «Нефтехимик» сыграли вничью в дерби Татарстана

«Рубин» и «Нефтехимик» сыграли вничью в дерби Татарстана
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Сегодня, 8 августа, в матче 4-го тура Первой лиги сезона-2022/2023 «Нефтехимик» (Нижнекамск) принимал на своём поле «Рубин» (Казань). Встреча проходила на стадионе “Нефтехимик” и завершилась результативной ничьей — счёт 2:2. На матче работала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ.

«Рубин» открыл счёт уже на 2-й минуте матча- отличился белорусский нападающий Виталий Лисакович. На 49-й минуте красивым голом через себя полузащитник “Нефтехимика” Роман Денисов сравнял счёт. На 57-й минуте прямую красную карточку получил игрок «Рубина» Олег Иванов. Затем ганский форвард казанцев Джоэль Фамейе вновь вывел свою команду вперёд. Это произошло на 68-й минуте. Через восемь минут защитник хозяев Павел Котов забил последний гол в матче и установил окончательный счёт — 2:2.

После четырёх туров «Рубин» и «Нефтехимик» набрали по пять очков и занимают в Первой лиге девятое и десятое места соответственно.

Первая лига. 4-й тур
08 августа 2022, понедельник. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Лисакович – 2'   1:1 Денисов – 49'   1:2 Фамейе – 68'   2:2 Котов – 76'
Удаления: нет / О. Иванов – 57'
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