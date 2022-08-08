«Рубин» и «Нефтехимик» сыграли вничью в дерби Татарстана

Сегодня, 8 августа, в матче 4-го тура Первой лиги сезона-2022/2023 «Нефтехимик» (Нижнекамск) принимал на своём поле «Рубин» (Казань). Встреча проходила на стадионе “Нефтехимик” и завершилась результативной ничьей — счёт 2:2. На матче работала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ.
«Рубин» открыл счёт уже на 2-й минуте матча- отличился белорусский нападающий Виталий Лисакович. На 49-й минуте красивым голом через себя полузащитник “Нефтехимика” Роман Денисов сравнял счёт. На 57-й минуте прямую красную карточку получил игрок «Рубина» Олег Иванов. Затем ганский форвард казанцев Джоэль Фамейе вновь вывел свою команду вперёд. Это произошло на 68-й минуте. Через восемь минут защитник хозяев Павел Котов забил последний гол в матче и установил окончательный счёт — 2:2.
После четырёх туров «Рубин» и «Нефтехимик» набрали по пять очков и занимают в Первой лиге девятое и десятое места соответственно.
- 8 августа 2022
-
19:56
-
19:55
-
19:42
-
19:38
-
19:16
-
19:12
-
18:59
-
18:41
-
18:29
-
18:27
-
18:14
-
18:00
-
17:50
-
17:46
-
17:44
-
17:40
-
17:36
-
17:21
-
17:18
-
17:15
-
17:06
-
17:00
-
16:45
-
16:43
-
16:35
-
16:21
-
16:14
-
16:13
-
16:02
-
15:58
-
15:45
-
15:43
-
15:36
-
15:29
-
15:24