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«Сассуоло» уступил «Модене» в первом раунде Кубка Италии

«Сассуоло» уступил «Модене» в первом раунде Кубка Италии
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Сегодня, 8 августа, в матче первого раунда Кубка Италии сезона-2022/2023 команда Серии В «Модена» принимала на своём поле представителя Серии А «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Альберто Бралья» и завершилась победой «Модены» со счётом 3:2.

Хозяева открыли счёт уже на 11-й минуте матча — отличился нападающий Диего Фальчинелли. На 30-й минуте форвард Никола Мости удвоил преимущество «Модены». Затем игрок «Сассуоло» Доменико Берарди отыграл один мяч, реализовав пенальти. Это произошло на второй добавленной к первому тайму минуте. На 52-й минуте Мости оформил дубль, а на 88-й турецкий защитник гостей Кай Айхан забил последний гол в матче и установил окончательный счёт — 3:2 в пользу команды Серии В.

«Модена» вышла в следующий раунд Кубка Италии, а «Сассуоло» завершил выступление в розыгрыше турнира в этом сезоне. Действующий обладатель Кубка Италии — миланский «Интер».

Кубок Италии. 1-й раунд
08 августа 2022, понедельник. 19:00 МСК
Модена
Модена
Окончен
3 : 2
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Фальчинелли – 11'   2:0 Мости – 30'   2:1 Берарди – 45+2' (пен)   3:1 Мости – 52'   3:2 Айхан – 88'
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