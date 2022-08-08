«Сассуоло» уступил «Модене» в первом раунде Кубка Италии

Сегодня, 8 августа, в матче первого раунда Кубка Италии сезона-2022/2023 команда Серии В «Модена» принимала на своём поле представителя Серии А «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Альберто Бралья» и завершилась победой «Модены» со счётом 3:2.
Хозяева открыли счёт уже на 11-й минуте матча — отличился нападающий Диего Фальчинелли. На 30-й минуте форвард Никола Мости удвоил преимущество «Модены». Затем игрок «Сассуоло» Доменико Берарди отыграл один мяч, реализовав пенальти. Это произошло на второй добавленной к первому тайму минуте. На 52-й минуте Мости оформил дубль, а на 88-й турецкий защитник гостей Кай Айхан забил последний гол в матче и установил окончательный счёт — 3:2 в пользу команды Серии В.
«Модена» вышла в следующий раунд Кубка Италии, а «Сассуоло» завершил выступление в розыгрыше турнира в этом сезоне. Действующий обладатель Кубка Италии — миланский «Интер».
- 8 августа 2022
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