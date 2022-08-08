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«Кремонезе» одолел «Тернану» и вышел в следующий раунд Кубка Италии

«Кремонезе» одолел «Тернану» и вышел в следующий раунд Кубка Италии
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В матче первого раунда Кубка Италии сезона-2022/2023 «Кремонезе» принимал «Тернану». Встреча прошла на стадионе «Паоло Мацца» в Ферраре и завершилась победой «Кремонезе» со счётом 3:2.

На 15-й минуте встречи защитник «Тернаны» Лука Богдан отправил мяч в собственные ворота. Через семь минут нападающий Давид Окереке упрочил преимущество «Кремонезе». На 54-й минуте форвард «Тернаны» Пьетро Ровалья сократил отставание гостей. Через три минуты полузащитник «Тернаны» Антонио Палумбо сравнял счёт. На 60-й минуте победный гол забил защитник «Кремонезе» Джакомо Квальята.

Таким образом, «Кремонезе» вышел в следующий раунд Кубка Италии, а «Тернана» завершила своё выступление в нынешнем розыгрыше турнира. Действующим обладателем Кубка Италии является миланский «Интер».

Кубок Италии. 1-й раунд
08 августа 2022, понедельник. 22:00 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
3 : 2
Тернана
Терни
1:0 Богдан – 15' (автогол)   2:0 Окереке – 22'   2:1 Ровалья – 54'   2:2 Палумбо – 57'   3:2 Квальята – 60'
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