Нико Гонсалес хочет покинуть «Барселону» ради игровой практики

20-летний полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес попросил главного тренера каталонцев Хави отпустить его в аренду. Главным вариантом на данный момент является «Валенсия», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Хави дал согласие, после чего агент Гонсалеса, Жорже Мендеш, предложил футболисту вариант с «Валенсией». У игрока был разговор с главным тренером этой команды, итальянцем Дженнаро Гаттузо, который убедил Гонсалеса в перспективности его перехода в «Валенсию». «Летучие мыши» также хотят арендовать 21-летнего марокканского вингера «Барселоны» Абде Эззалзули.

Но «Барса» ставит условие: у Нико заканчивается контракт в 2024 году, и клуб хочет, чтобы он продлил его как минимум до 2025 года. Игрок думает об этом, но его желание уйти остаётся непоколебимым.

В прошлом сезоне Гонсалес провёл за сине-гранатовых 37 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи.