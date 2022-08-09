Нико Гонсалес хочет покинуть «Барселону» ради игровой практики

20-летний полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес попросил главного тренера каталонцев Хави отпустить его в аренду. Главным вариантом на данный момент является «Валенсия», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, Хави дал согласие, после чего агент Гонсалеса, Жорже Мендеш, предложил футболисту вариант с «Валенсией». У игрока был разговор с главным тренером этой команды, итальянцем Дженнаро Гаттузо, который убедил Гонсалеса в перспективности его перехода в «Валенсию». «Летучие мыши» также хотят арендовать 21-летнего марокканского вингера «Барселоны» Абде Эззалзули.
Но «Барса» ставит условие: у Нико заканчивается контракт в 2024 году, и клуб хочет, чтобы он продлил его как минимум до 2025 года. Игрок думает об этом, но его желание уйти остаётся непоколебимым.
В прошлом сезоне Гонсалес провёл за сине-гранатовых 37 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи.
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