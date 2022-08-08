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Президент «Барселоны» посоветовал двум игрокам искать новые команды

Президент «Барселоны» посоветовал двум игрокам искать новые команды
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем в команде нападающего Мартина Брейтуэйта и защитника Самуэля Юмтити.

«Брейтуэйт и Юмтити? Они поняли, что сейчас самое лучшее — это играть за другую команду. Контракты футболистов всегда соблюдались, но пришёл момент, когда они должны сделать шаг вперёд», — приводит слова Лапорты TV3.

31-летний Брейтуэйт стал игроком «Барселоны» в феврале 2020 года. Сине-гранатовые подписали Мартина из «Леганеса» вне трансферного окна в связи с серьёзной травмой Луиса Суареса. В 57 матчах за «Барселону» Брейтуэйт забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

28-летний Юмтити играет за испанский клуб с 2016-го. В 133 играх чемпион мира в составе сборной Франции забил два гола и отдал результативную передачу.

Дуэйн «Скала» Джонсон побывал на матче «Барселоны». Видеоролик:

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