Александр Головин — в заявке «Монако» на ответный матч квалификации Лиги чемпионов с ПСВ

«Монако» опубликовал заявку на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 с эйндховенским ПСВ. В список, состоящий из 23 футболистов, попал российский полузащитник Александр Головин.



Заявка «Монако»: Дидийон, Линард, Нюбель, Агилар, Энрике, Дисаси, Якобс, Марипан, Матсима, Вандерсон, Аклиуш, Диатта, Диоп, Фофана, Ж. Мартинш, Головин, Жан Лукас, Магасса, Матасо, Бен-Йеддер, Эмболо, Минамино, Фолланд.



Напомним, первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, прошедший на стадионе «Луи II» в Фонвьей (Монако), завершился ничьей со счётом 1:1. Ответная встреча ПСВ и «Монако» состоится сегодня, 9 августа, на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Начало игры — в 21:30 мск.