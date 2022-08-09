Гвардиола сравнил Холанда с Месси из-за несостоявшегося хет-трика в ворота «Вест Хэма»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о схожих чертах характера 22-летнего норвежского форварда «горожан» Эрлинга Холанда с семикратным обладателем «Золотого мяча» — аргентинцем Лионелем Месси, выступающим за «Пари Сен-Жермен», которого он тренировал в «Барселоне».

«Разочарование Холанда, что ему не удалось сделать хет-трик в ворота «Вест Хэма»? Это хорошо, мне это нравится. Мне как тренеру повезло тренировать Месси, и когда он забивал два гола, он хотел хет-трик, а когда оформлял и его, он хотел покер. Бомбардиры мирового уровня никогда не бывают довольны, они всегда голодны и хотят большего.

Я знаю, как Эрлинг справлялся с большим количеством критики на этой неделе. Он был действительно спокоен, тренировался очень хорошо, но то, как он взял мяч перед пенальти, я сразу подумал: «Мне это нравится».

Холанд буквально излучал уверенность, я думаю, что, если кто-то попытался бы забрать у него мяч, то Эрлинг ударил бы его по лицу, несмотря на то, что это его одноклубник. И это довольно хороший знак. Мне нравится быть таким уверенным в себе», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Напомним, Холанд стал игроком «Манчестер Сити» в июле этого года, его переход из дортмундской «Боруссии» обошёлся «горожанам» в € 60 млн. Он заключил контракт с английским клубом до 30 июня 2027 года.

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