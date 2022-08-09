Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола сравнил Холанда с Месси из-за несостоявшегося хет-трика в ворота «Вест Хэма»

Гвардиола сравнил Холанда с Месси из-за несостоявшегося хет-трика в ворота «Вест Хэма»
Комментарии

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о схожих чертах характера 22-летнего норвежского форварда «горожан» Эрлинга Холанда с семикратным обладателем «Золотого мяча» — аргентинцем Лионелем Месси, выступающим за «Пари Сен-Жермен», которого он тренировал в «Барселоне».

«Разочарование Холанда, что ему не удалось сделать хет-трик в ворота «Вест Хэма»? Это хорошо, мне это нравится. Мне как тренеру повезло тренировать Месси, и когда он забивал два гола, он хотел хет-трик, а когда оформлял и его, он хотел покер. Бомбардиры мирового уровня никогда не бывают довольны, они всегда голодны и хотят большего.

Я знаю, как Эрлинг справлялся с большим количеством критики на этой неделе. Он был действительно спокоен, тренировался очень хорошо, но то, как он взял мяч перед пенальти, я сразу подумал: «Мне это нравится».
Холанд буквально излучал уверенность, я думаю, что, если кто-то попытался бы забрать у него мяч, то Эрлинг ударил бы его по лицу, несмотря на то, что это его одноклубник. И это довольно хороший знак. Мне нравится быть таким уверенным в себе», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Напомним, Холанд стал игроком «Манчестер Сити» в июле этого года, его переход из дортмундской «Боруссии» обошёлся «горожанам» в € 60 млн. Он заключил контракт с английским клубом до 30 июня 2027 года.

Как Месси тратит деньги на помощь людям?

Новость по теме
Холанд выругался на интервью после матча. Извиняясь, он выругался снова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022