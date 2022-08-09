Алекс Фергюсон может предстать перед судом по делу Гиггза

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон может предстать перед судом в качестве свидетеля по делу бывшего футболиста «Красных дьяволов» и сборной Уэльса Райана Гиггза, сообщает Daily Mail.

Также свидетелями в этом деле могут проходить бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл и бывший исполнительный директор клуба Дэвид Гилл.

48-летний Райан Гиггз обвиняется в нападении на свою бывшую девушку Кейт Гревилл и её сестру Эмму Гревиль с нанесением телесных повреждений. Инцидент случился в ноябре 2020 года. Сам Гиггз свою вину отрицает и сейчас находит под условным залогом.

В июне 2022 года сборная Уэльса объявила о расторжении контракта с Гиггзом, который возглавлял национальную команду с 2018 года.