Алекс Фергюсон может предстать перед судом по делу Гиггза
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон может предстать перед судом в качестве свидетеля по делу бывшего футболиста «Красных дьяволов» и сборной Уэльса Райана Гиггза, сообщает Daily Mail.
Также свидетелями в этом деле могут проходить бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл и бывший исполнительный директор клуба Дэвид Гилл.
48-летний Райан Гиггз обвиняется в нападении на свою бывшую девушку Кейт Гревилл и её сестру Эмму Гревиль с нанесением телесных повреждений. Инцидент случился в ноябре 2020 года. Сам Гиггз свою вину отрицает и сейчас находит под условным залогом.
В июне 2022 года сборная Уэльса объявила о расторжении контракта с Гиггзом, который возглавлял национальную команду с 2018 года.
Новость по темеБывший футболист «МЮ» Райан Гиггз предстанет перед судом
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