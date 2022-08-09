Пресс-служба «Рубина»: тренируется ли с нами Дзюба? Иногда да, иногда нет

В пресс-службе казанского «Рубина» прокомментировали ситуацию с экс-нападающим санкт-петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой, который до сих пор тренируется в расположении команды Леонида Слуцкого.

«Сейчас «Рубин» на выезде. Дзюбы, как и обычно, нет с нами на выезде. Тренируется ли с нами Дзюба, когда „Рубин“ не на выезде? Иногда да, иногда нет», — приводит слова сотрудников пресс-службы казанского кулба «РБ Спорт».

Напомним, летом этого года Артём Дзюба объявил о том, что покидает в «Зенит». До сих пор нападающий не нашёл себе новый клуб и пребывает в статусе свободного агента. За карьеру форвард также успел поиграть за тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».

Стоимость 33-летнего Дзюбы портал Transfermarkt оценивает в € 6 млн.