Березовский считает, что «Зенит» может закончить сезон без поражений

Бывший голкипер «Зенита» Роман Березовский считает, что сине-бело-голубые могут закончить сезон без единого поражения в Российской Премьер-Лиге.



«Чемпионат только начался, много чего ещё будет происходить. Кто-то будет выходить на пик формы, а у кого-то будут спады. Надеюсь, будет интересный сезон. «Зенит» может пройти этот сезон без поражений, как «Арсенал» в 2004 году. Если они сумеют сохранять мотивацию на каждый матч и не будет никаких психологических ям, то всё возможно», – приводит слова Березовского Metaratings.



На данный момент турнирную таблицу возглавляют два клуба из Москвы — ЦСКА и «Спартак». Они набрали по 10 очков при одинаковой разнице забитых и пропущенных мячей.



Третье место занимает «Сочи», набравший девять баллов. Следом идёт группа из трёх команд, каждая из которых имеет в активе по восемь очков: «Зенит», «Динамо» и «Ростов».