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«Забавная инициатива». Уткин — о возможном назначении Вяльбе в «Спартак»

«Забавная инициатива». Уткин — о возможном назначении Вяльбе в «Спартак»
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Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на информацию о том, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе может войти в совет директоров футбольного клуба «Спартак».

«Вяльбе в совете директоров «Спартака» — странная идея. Никакого смысла, кроме гуманитарного, тут не просматривается.

Представители лошадиных видов спорта стопроцентно не считают футболистов за спортсменов, потому что они — в их понимании — просто бездельники и не тренируются совсем, баловство одно; но при этом получают на порядок больше трудяг-циклистов всех дисциплин. Забавная инициатива, в общем», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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