«Лацио» объявил о трансфере вратаря с русскими корнями
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Голкипер «Специи» Иван Проведель, имеющий русские корни, перешёл в римский «Лацио», информирует клубная пресс-служба на официальном сайте.
Сообщается, что 28-летний Проведель заключил с «Лацио» контракт до лета 2027 года. Финансовые детали сделки не разглашаются, однако ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составит € 2 млн.
Отметим, что у Ивана Проведеля есть итальянское гражданство, и всю свою футбольную карьеру он выступал только в этой стране. Он играл за «Кьево», «Перуджу», «Эмполи», «Специю», молодёжку «Удинезе» и ряд других команд. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость новоиспечённого голкипера «Лацио» в € 3,5 млн.
Ранее Иван Проведель заявлял, что хочет получить гражданство России.
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