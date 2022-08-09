Виктор Мозес выступил с заявлением по поводу своей серьёзной травмы

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес обратился к болельщикам после того, как получил серьёзную травму ахиллова сухожилия. Ранее пресс-служба московского клуба сообщала, что из-за повреждения нигериец пропустит около шести месяцев.
«Я опустошён из-за полученной в последнем матче травмы. Сделаю всё возможное, чтобы восстановиться и вернуться в лучшую форму как можно быстрее, помочь команде.
Огромное спасибо всем в клубе и всем болельщикам за вашу фантастическую поддержку. Я вернусь сильнее», — написал Мозес в своих соцсетях.
Напомним, в первом тайме матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0) Виктор Мозес получил травму, из-за которой не смог продолжить игру и был заменён. Позже в «Спартаке» заявили, что в случае серьёзной травмы клуб не намерен искать замену Мозесу — ставка будет сделана на Михаила Игнатова.
- 9 августа 2022
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