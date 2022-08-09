Форвард «Краснодара» Джон Кордоба может вернуться в «Кёльн»
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может продолжить карьеру в «Кёльне», сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг на своей странице в социальных сетях.
По информации источника, колумбийский футболист хотел бы перейти в немецкий клуб, однако «Краснодар» и «Кёльн» пока не вступали в переговоры. Проблемой для трансфера Кордобы может стать высокая зарплата игрока.
Напомним, Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. Ранее колумбийский футболист уже играл в составе «Кёльна» с 2017 по 2020 год. В нынешнем сезоне 29-летний нападающий принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Ранее Кордоба играл за «Эспаньол», «Гранаду», «Майнц», «Герту» и другие команды.
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