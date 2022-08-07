Джон Кордоба: надеюсь, уже скоро вернусь на поле
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о сроках возвращения на поле.
«Чувствую себя хорошо, продолжаю восстанавливаться. Когда вернусь на поле? Пока не знаю, но думаю, что совсем скоро», — приводит слова Кордобы РБ Спорт.
Джон Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. В 18-ти матчах за клуб форвард отметился шестью забитыми мячами и записал на свой счёт четыре результативные передачи.
Колумбиец получил травму по ходу матча второго тура РПЛ с московским «Спартаком» и был заменён на 40-й минуте встречи.
После четырёх туров российского чемпионата «Краснодар» имеет в своём активе семь очков и занимает четвёртое место турнирной таблицы. В следующем туре «быки» в гостях сыграют с московским «Динамо».
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