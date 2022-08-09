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Бывший игрок ЦСКА Влашич в ближайшее время станет игроком «Торино»

Бывший игрок ЦСКА Влашич в ближайшее время станет игроком «Торино»
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Бывший футболист московского ЦСКА Никола Влашич совсем скоро перейдёт в «Торино». Как сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо, в данный момент итальянский клуб обсуждает последние детали перехода с лондонским «Вест Хэмом», который владеет правами на игрока.

Инсайдер утверждает, что сделка будет оформлена в виде годовой аренды с последующим правом выкупа хорватского полузащитника за € 15 млн. Также Романо уточняет, ссылаясь на журналиста Джанлуку Ди Марцио, что «Торино» покроет основную часть расходов на зарплату игрока.

Напомним, «Вест Хэм» купил Николу Влашича у московского ЦСКА летом 2021 года за сумму около € 30 млн. За лондонский клуб Никола провёл 31 матч во всех турнирах, в основном выходя на замену, и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

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