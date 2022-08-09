«Будё-Глимт» россиянина Никиты Хайкина вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Норвежский «Будё-Глимт» сыграл вничью на выезде против «Жальгириса» из Латвии со счётом 1:1 и вышел в раунд плей-офф Лиги Чемпионов. За норвежскую команду также выступает российский голкипер Никита Хайкин.



Матч начался с травмы Хайкина на 15-й минуте, вместо него ворота занял Юлиан Лунд. На 39-й минуте «Жальгирис» забил усилиями Франсиса Кьеремеха, но на 50-й норвежский клуб сравнял – гол забил Йоэль Мугиша. В оставшееся время матча хозяева остались в меньшинстве – поле покинул Петар Мамич за прямую красную карточку. Итоговый счёт игры – 1:1.



Напомним, первым матч команд завершился разгромной победой «Будё-Глимта» со счётом 5:0. Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский «Реал».