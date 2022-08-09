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Экс-хавбек «Краснодара» Тонни де Вильена перейдёт в «Салернитану»

Экс-хавбек «Краснодара» Тонни де Вильена перейдёт в «Салернитану»
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Бывший полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена, права на которого принадлежат «Эспаньолу», продолжит карьеру в чемпионате Италии, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.

По информации источника, 27-летний нидерландский футболист перейдёт в «Салертинату» на правах аренды. У итальянского клуба будет право выкупа контракта Вильены за € 3,5 млн. Полузащитник заключит с «Салернитаной» контракт по схеме «1+3». Завтра, 10 августа, Вильена пройдёт медицинский осмотр перед переходом в новую команду.

Напомним, Вильена выступал за «Краснодар» с 2019 года по январь 2022 года, после чего перешёл на правах аренды с «Эспаньол», а затем заключил полноценный контракт с испанским клубом.

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