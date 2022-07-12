«Краснодар» объявил о переходе Вильены в «Эспаньол». Испанцы выкупили игрока после аренды
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Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена продолжит карьеру в Испании. «Эспаньол», за который Вильена выступал на правах аренды, полноценно выкупил контракт футболиста, информирует официальный сайт «быков».
«ФК «Краснодар» благодарит Тонни Вильену за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «быков».
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