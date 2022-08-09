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В 2DROTS заявили, что матч с «Чертаново» в Кубке должен пройти на «Арене Химки»

В 2DROTS заявили, что матч с «Чертаново» в Кубке должен пройти на «Арене Химки»
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Главный тренер команды футбольной Медиалиги 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о возможном месте проведения матча 1/256 финала Кубке России против «Чертаново».

«С высокой долей вероятности матч с «Чертаново» должен пройти на «Арене Химки», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее представители команды 2DROTS в качестве альтернативного места проведения матча называли стадион «ВЭБ Арена», на котором играет московский ЦСКА.

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финальном матче турнира сезона-2021/2022 красно-белые обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1. Этот трофей стал четвёртым для «Спартака». Лидером по количеству завоёванных Кубков России является «Локомотив». На счету железнодорожников девять побед в Кубке страны.

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