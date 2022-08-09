В 2DROTS сообщили, что сыграют с «Чертаново» в 1/256 финала Кубка России

Главный тренер команды футбольной Медиалиги 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о будущем сопернике в Кубке России.
«Играем против «Чертаново» в 1/256 финала Кубка России. Готовимся к игре в рабочем режиме. Какого числа? Нам сказали, что игра планируется 17 августа», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее представители команды 2DROTS вели переговоры о проведении матча Кубка России на «Арене Химки». В качестве альтернативного стадиона называлась «ВЭБ Арена», на которой играет московский ЦСКА.
Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финальном матче турнира сезона-2021/2022 красно-белые обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1. Этот трофей стал четвёртым для «Спартака». Лидером по количеству завоёванных Кубков России является «Локомотив». На счету железнодорожников девять побед в Кубке страны.
- 9 августа 2022
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