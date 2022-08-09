Погребняк рассказал, кто является главным конкурентом «Зенита» в Российской Премьер-Лиге

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк рассказал о том, кто является главным соперником клуба из Санкт-Петербурга в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Кто главный конкурент «Зенита»? Все 15 команд», — сказал Погребняк изданию «РБ Спорт».
По итогам четырёх туров «Зенит» набрал восемь очков и идёт на шестом месте в турнирной таблице. В первом туре сине-бело-голубые не смогли одолеть подмосковные «Химки» (1:1), после чего разгромили самарские «Крылья Советов» (3:0) и московский «Локомотив» (5:0). В минувшие выходные команда из Санкт-Петербурга не сумела выиграть на выезде у «Ахмата» (0:0). В следующем туре «Зенит» встретится с московским ЦСКА. Матч состоится 13 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.
Обзор 4-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #13:
- 9 августа 2022
-
23:20
-
23:08
-
22:59
-
22:57
-
22:45
-
22:39
-
22:38
-
22:30
-
22:24
-
22:17
-
22:08
-
22:00
-
21:57
-
21:43
-
21:42
-
21:35
-
21:27
-
21:19
-
21:15
-
20:58
-
20:54
-
20:47
-
20:44
-
20:35
-
20:15
-
20:15
-
19:59
-
19:41
-
19:37
-
19:37
-
19:15
-
18:54
-
18:52
-
18:46
-
18:40