Погребняк рассказал, кто является главным конкурентом «Зенита» в Российской Премьер-Лиге

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк рассказал о том, кто является главным соперником клуба из Санкт-Петербурга в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).



«Кто главный конкурент «Зенита»? Все 15 команд», — сказал Погребняк изданию «РБ Спорт».



По итогам четырёх туров «Зенит» набрал восемь очков и идёт на шестом месте в турнирной таблице. В первом туре сине-бело-голубые не смогли одолеть подмосковные «Химки» (1:1), после чего разгромили самарские «Крылья Советов» (3:0) и московский «Локомотив» (5:0). В минувшие выходные команда из Санкт-Петербурга не сумела выиграть на выезде у «Ахмата» (0:0). В следующем туре «Зенит» встретится с московским ЦСКА. Матч состоится 13 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

Обзор 4-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #13: