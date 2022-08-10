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Кучаев рассказал, стал бы отдавать свою дочь в фигурное катание

Кучаев рассказал, стал бы отдавать свою дочь в фигурное катание
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, рассказал о том, за кем из фигуристок следит и стал бы отдать свою дочь в фигурное катание.

«Когда Лена (жена футболиста Елена Радионова. – Прим. «Чемпионата») включает. Иногда сам, а потом с ней обсуждал. Больше всего слежу за Трусовой, потому что она из Рязани. И то, как слежу? Спрашиваю у Лены: «Как там рязанская?» И все.

Я бы хотел, чтобы она сама выбирала. Просто посмотреть, как она будет относиться к спорту. Как меня отвели: заниматься стал со второго класса, до этого вообще никуда не тянуло. Хотя и на коньках катался, и плавал, и что только ни делал», – рассказал Кучаев в интервью Sport24.

Напомним, Константин Кучаев женат на фигуристке Елене Радионовой, ставшей бронзовым призёром чемпионата мира – 2015.

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