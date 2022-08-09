Соломатин поделился мнением о возможном переходе Дзагоева в турецкий чемпионат

Бывший футболист московского ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал возможный переход Алана Дзагоева в турецкий чемпионат

«У Алана осталось не так много времени в большом футболе. Если есть вариант с турецким чемпионатом, то почему бы не попробовать силы в нём? Сейчас всё зависит от него. Травматичность Дзагоева? А вдруг сейчас всё изменится. Когда был последний год в «Локомотиве», и я переходил в ЦСКА, у меня тоже было много травм. Потом, перейдя в ЦСКА, это куда-то ушло.



Сейчас нельзя сказать, что, перейдя в турецкий чемпионат, Алана будут преследовать травмы. Может, турецкий климат ему очень очень подойдёт. Способен ли ещё заиграть в РПЛ? Учитывая его опыт и мастерство, считаю, что Алан ещё способен на многое», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.