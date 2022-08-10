Главный тренер «Карабаха»: не могу сказать, что переиграл Черчесова тактически

Наставник «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал успех команды в матчах третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Ференцварошем» и ответил на вопрос о тренерском противостоянии с Черчесовым.



«В первую очередь, поздравляю своих игроков. Они очень старались и хотели победить. Итоговый счёт может нас обманывать. Эта победа далась с большим трудом. Мы играли против очень хорошего соперника. Счёт мог быть и совсем другим, ведь у соперника были хорошие голевые моменты. Желаю «Ференцварошу» успехов. Обнимаю каждого нашего футболиста и поздравляю весь Азербайджан и азербайджанцев.



У меня большое уважение к Станиславу Черчесову. Его карьера, как игровая, так и тренерская, намного больше моей. Я не могу сказать, что переиграл его тактически. В футболе порой бывает, что побеждает не тот, кто смотрелся лучше. Но сегодня мои футболисты очень желали выиграть. А мыслей, что я переиграл Черчесова тактически, нет. Завтра команда с менее опытным тренером может переиграть и нас. Поэтому не хочу подпускать к себе такие мысли. В целом в «Ференцвароше» собрался очень хороший коллектив, с хорошим игровым стилем. Я желаю успехов Черчесову и его команде», – приводит слова Гурбана Гурбанова Azerisport.



9 августа в Будапеште «Карабах» победил «Ференцварош» со счётом 3:1. Первая встреча в Баку завершилась вничью 1:1. Команда Гурбанова прошла в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а венграм продолжат путь в отборе Лиги Европы.

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