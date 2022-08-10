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Фанаты «Марселя» устроили Алексису Санчесу жаркий приём во Франции

Фанаты «Марселя» устроили Алексису Санчесу жаркий приём во Франции
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Чилийский нападающий Алексис Санчес прилетел в Марсель для подписания контракта с одноимённым клубом.

Фанаты «Марселя» встретили футболиста особенным образом. Толпа сопровождала Санчеса буквально с первого же шага на французской земле, задействовала пиротехнику, фотографировалась с ним и клубной атрибутикой. В одном из моментов Алексис решил пробежаться вдоль разгорячённых болельщиков, поскользнулся и чуть не упал на асфальт прямо перед ограждением. Вокруг чилийца в роли телохранителей постоянно дежурили несколько сотрудников «Марселя».

Ранее «Марсель» на официальном сайте объявил о принципиальной договорённости с футболистом о переходе. Ему остаётся пройти медицинское обследование и подписать контракт. В СМИ сообщалось, что контракт Санчеса с «Марселем» будет действовать до 2024 года. Чилиец перейдёт на правах свободного агента. Ранее итальянский «Интер» и форвард расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон.

В минувшем сезоне Серии А Алексис Санчес принял участие в 27 матчах, забил пять мячей и стал автором двух результативных передач. До «Интера» он выступал за итальянский «Удинезе», испанскую «Барселону», английские «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

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