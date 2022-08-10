Талалаев рассказал, почему Агаларов не выходит в стартовом составе «Ахмата»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев раскрыл причины того, почему 22-летний нападающий Гамид Агаларов не появляется в стартовом составе команды.

«У нас в «Ахмате» много квалифицированных нападающих, нужно выиграть конкуренцию. В «Уфе» Агаларов играл немного по‑другому. У меня не бывает, чтобы форвард имел среднюю скорость в игре меньше, чем центральные защитники. Ему приходится перестраиваться, он проделывает огромную работу», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, Агаралов стал игроком «Ахмата» в текущее трансферное окно. Его переход из «Уфы» обошёлся грозненскому клубу в € 3,5 млн, согласно данным Transfermarkt. В прошлом сезоне Гамид стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 19 мячей.