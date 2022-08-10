Бензема заявил, что на «Реал» оказывается большее давление, чем на другие команды

Форвард «Реала» Карим Бензема в преддверии игры за Суперкубок УЕФА с «Айнтрахтом» порассуждал на тему давления, которое оказывается на его команду.
«Все большие клубы говорят о давлении, которое приходится им испытывать, но думаю, что в «Реале» оно ещё больше, чем где-либо. Учитывая, что «Реал» — величайший клуб в мире, необходимо привозить домой трофеи каждый раз, когда предоставляется такая возможность.
В среду финал. Мы хотим его выиграть. Когда выступаешь за «Реал», не может быть других целей. Чтобы получить право на участие в этом матче, нужно выиграть Лигу чемпионов. Это нелёгкая задача. Мы её выполнили. Теперь нужно просто продолжить этот победный путь», — приводит слова Бензема пресс-служба УЕФА.
Матч «Реал» — «Айнтрахт» состоится в среду, 10 августа, на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки. Начало встречи — в 22:00 мск.
- 10 августа 2022
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