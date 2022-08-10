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«Только не «Бавария», пожалуйста». Левандовски — о жеребьёвке группового этапа ЛЧ

«Только не «Бавария», пожалуйста». Левандовски — о жеребьёвке группового этапа ЛЧ
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Экс-нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, который выступает за испанскую «Барселону», поделился ожиданиями от предстоящей жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

«Я не хотел бы встретиться с «Баварией» на групповой стадии Лиги чемпионов. Это должно случиться не на групповом этапе. Ещё слишком рано. Для меня это было бы странное чувство. Моё желание: пожалуйста, только не шарик с «Баварией».

Как фанаты «Баварии» примут меня на «Альянц Арене»? Надеюсь, что хорошо. О времени, проведённом в «Баварии», у меня остались только хорошие воспоминания. История, которая была у нас с «Баварией», навсегда останется в моём сердце», – цитирует Роберта Левандовского Sport Bild.

Левандовски покинул «Баварию» в летнее трансферное окно, подписав контракт с «Барселоной» до 2026 года.

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