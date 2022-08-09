Левандовски о переходе в «Барселону»: чувствую себя ребёнком, у которого новая игрушка
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал переход в «Барселону».
«Я знаю, что мой переход задевает многих болельщиков. Я могу это понять, и сейчас я только извиняюсь за это. В то время мне было важно и необходимо понять, что я готов к переменам. В конце концов, все мы люди. После 12 лет в Германии мне стало ясно, что моё время вышло. Это была сложная ситуация для всех участников, и мы должны были найти лучшее решение. Мне нужны были эти перемены, этот переезд в другую страну, в другой клуб. Я чувствую себя ребёнком, у которого есть новая игрушка», — приводит слова Левандовского Marca.
Левандовски покинул «Баварию» в летнее трансферное окно, подписав контракт с «Барселоной» до 2026 года.
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