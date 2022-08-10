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«Вчера был пьяный». Бородюк отреагировал на информацию о возможной отставке из «Торпедо»

«Вчера был пьяный». Бородюк отреагировал на информацию о возможной отставке из «Торпедо»
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Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк отреагировал на информацию о возможной отставке из московского клуба.

«Я вчера пьяный был, поэтому ничего не читал. Можете так и написать (смеётся). Если про кого-то и пишут, то встретимся с потенциальными новичками и будем выпивать», — цитирует Бородюка «РИА Новости Спорт».

Ранее появилась информация, что «Торпедо» выбирает из трёх кандидатов на смену 59-летнему российскому специалисту Александру Бородюку в случае его увольнения с поста главного тренера. В шорт-лист руководства «Торпедо» входят Игорь Черевченко, Сергей Юран и Виктор Гончаренко

Напомним, после четырёх туров чемпионата России сезона-2022/2023 московское «Торпедо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав лишь одно очко.

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