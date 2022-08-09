Стали известны три кандидата на пост главного тренера «Торпедо» в случае ухода Бородюка

«Торпедо» выбирает из трёх кандидатов на смену 59-летнему российскому специалисту Александру Бородюку в случае его увольнения с поста главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В шорт-лист руководства «Торпедо» входят Черевченко, Юран и Гончаренко», — добавил собеседник «Чемпионата».

Напомним, после четырёх туров чемпионата России сезона-2022/2023 московское «Торпедо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав лишь одно очко.

Ранее Виктор Гончаренко тренировал в РПЛ «Кубань», «Урал», «Уфу» и ЦСКА, который покинул в марте 2021 года. Черевченко же возглавлял московский «Локомотив», «Балтику», тульский «Арсенал» и «Химки». Юран в настоящее время возглавляет «Химки», но в ближайшее время контракт с ним может быть расторгнут.