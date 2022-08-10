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Агент Гюнтера подтвердил, что переход защитника «Вероны» в ЦСКА сорвался

Агент Гюнтера подтвердил, что переход защитника «Вероны» в ЦСКА сорвался
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Эрсин Акан, агент защитника «Вероны» Корая Гюнтера, подтвердил, что переход футболиста в ЦСКА был возможен, но в итоге сорвался. Он рассказал, что связывался с представителями московского клуба.

«Могу подтвердить, что со мной контактировали представители ЦСКА. Переговоры о переходе Гюнтера в ЦСКА действительно велись, но переход сорвался», — сказал Акан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее спортивный журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что у ЦСКА сорвался трансфер защитника «Вероны» Корая Гюнтера. Теперь команда рассматривает новых кандидатов на позицию центрального защитника. По информации источника, красно-синие заинтересованы в игроке уровня стартового состава, который обладает хорошим первым пасом.

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