Юрист сообщила, на какой срок могут отстранить Юрана от футбола, если он хотел сдать матч

Спортивный юрист Анна Анцелиович сообщила, на какой срок могут отстранить главного тренера «Химок» Сергея Юрана от футбола, если он хотел сдать матч.



«В регламентирующих документах РФС запрещены договорные матчи. У нас ведь были первые дела по «Чайке»: тогда дисквалифицировали персонал, участвовавший в этом деле. К тому же есть статья в уголовном кодексе, поэтому в истории с Юраном потенциально может быть и уголовная ответственность.



Что может грозить Юрану? Штраф до пяти миллионов рублей, запрет заниматься деятельностью в сфере футбола сроком не менее одного года вплоть до пожизненного. Да, договорного матча не было, но это могла быть попытка. Для уголовного дела стандарт доказывания и умысла более высокий, нежели для дисциплинарных органов. Тут надо понимать, какая будет доказательная база. С другой стороны, если будут привлечены правоохранительные органы, то у них инструментариев для расследования намного больше, чем у РФС», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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