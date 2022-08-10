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Женская сборная Нидерландов рассталась с главным тренером после провала на Евро-2022

Женская сборная Нидерландов рассталась с главным тренером после провала на Евро-2022
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Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) на официальном сайте объявил об уходе Марка Парсонса с поста главного тренера женской сборной Нидерландов.

Напомним, национальная команда Нидерландов вылетела с женского Евро-2022 на стадии 1/4 финала, уступив сборной Франции (0:1).

«Результаты матчей в преддверии чемпионата Европы и на самом турнире были разочаровывающими. Мы не можем позволить себе выступать так. Планка установлена слишком высоко. Нидерланды были действующим чемпионом Европы, а также участвовали в финале последнего чемпионата мира. Мы хотим бороться за медали. Принимая это во внимание, мы решили, что в ближайшее время у руля женской команды будет другой специалист. Это непростое решение, но таков футбол», — отметил член правления KNVB Ян Дирк ван дер Зее.

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