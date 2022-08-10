ЭСК признала верным удаление Одоевского, Трошечкину следовало показать красную карточку

Экспертно-судейская комиссия признала верным удаление вратаря санкт-петербургского «Зенита» Даниила Одоевского в концовке первого тайма матча 4-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (0:0). Полузащитник грозненцев Александр Трошечкин не был удалён с поля ошибочно.

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«Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь команды «Зенит», понимая, что не успел сыграть в мяч, начав группироваться перед атакующим игроком команды «Ахмат» №11 Лечи Садулаевым, стремившемся перепрыгнуть через вратаря, совершил контакт приподнятой ногой с ногой нападающего, что очевидно явилось причиной его падения», — приводится решение комиссии на официальном сайте РФС. Фол признан нарушением по неосторожности, но является лишением соперника явной возможности забить.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок, вступая в единоборство за мяч с соперником на высокой скорости и успев первым вскользь сыграть в мяч, продолжая свое инерционное движение в направлении игрока команды «Зенит» №5 Вильмара Барриоса, совершил контакт прямой ногой с использованием открытых шипов в незащищенную область боковой поверхности голени», — говорится по поводу нарушения Трошечкина.

После четырёх туров РПЛ «Зенит» с восемью очками занимает шестую строчку в таблице, «Ахмат» с пятью идёт девятым.