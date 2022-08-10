Аршавин – о Жиркове: ему надо было завершить карьеру после «Зенита»

Бывший российский нападающий «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин высказался по поводу последних лет карьеры защитника Юрия Жиркова.



«Если честно, я думаю, что Юрию не нужно было идти в «Химки». Ему нужно было после «Зенита» завершить карьеру», – поделился мнение Аршавин в интервью изданию Sport24.



Напомним, 38-летний Жирков перешёл в «Химки» в зимнее трансферное окно сезона-2021/2022. В трёх матчах за команду защитник заработал одну жёлтую карточку. 30 июня 2022 года контракт Жиркова с «Химками» подошёл к концу и не был продлён. Ранее Жирков, начинавший карьеру в тамбовском «Спартаке», выступал за ЦСКА, лондонский «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит». Сообщалось, что футболист может завершить карьеру.

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