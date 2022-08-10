«Манчестер Юнайтед» заинтересовался нападающим Альваро Моратой

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приглашении испанского нападающего мадридского «Атлетико» Альваро Мораты в стан «красных дьяволо». Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.



Английский клуб уже начал позитивные переговоры с агентом Мораты Хаунмом Лопесом. При этом инсайдер уточняет, что мадридский клуб будет готов отпустить нападающего только в том случае, если подпишет ему замену. Ранее журналисты сообщали об интересе манкунианцев к нападающему «Болоньи» Марко Арнаутовичу.



Два последних сезона Мората провёл в «Ювентусе» на правах аренды. За это время форвард принял участие в 67 матчах, забил 20 мячей и стал обладателем Кубка Италии. Контракт футболиста с мадридским «Атлетико» истекает 30 июня 2023 года.

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