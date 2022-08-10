«Реал» удвоил преимущество в матче с «Айнтрахтом» за Суперкубок УЕФА

Сейчас идёт матч за Суперкубок УЕФА, в котором мадридский «Реал» играет с франкфуртским «Айнтрахтом». Встреча проходит в столице Финляндии, Хельсинки, на стадионе «Олимпиастадион». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.



Счёт во встрече открыл «Реал». На 37-й минуте после замешательства в штрафной франкфуртцев гол забил австрийский защитник сливочных Давид Алаба. Второй мяч на 65-й минуте с передачи Винисиуса Жуниора на счету нападающего Карима Бензема — это его 324-й мяч за сливочных.

К 70-й минуте мадридцы также лидируют по количеству ударов в створ ворот (7 – 3) и по владению мячом (62% на 38%). Карточки футболистам показаны не были.

Главный тренер “Реала” — итальянец Карло Анчелотти, “Айнтрахта” — австриец Оливер Гласнер.