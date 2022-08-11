Бензема обошёл Роналду по количеству международных трофеев, Месси вылетел из топ-10

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и защитник «Барселоны» Жерар Пике вылетел из топ-10 игроков с наибольшим количеством завоеванных международных трофеев, сообщает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».

Топ-10 выглядит следующим образом.

Кафу (17) Тони Кроос (16) Дани Алвес (15) Карим Бензема (14) Паоло Мальдини (13) Андреас Иньеста (13) Серхио Рамос (13) Криштиану Роналду (13) Лука Модрич (13) Дани Карвахаль (13) Каземиро (13) Начо (13)

Кариму Бензема удалось обойти Роналду, Рамоса, Иньесту и Мальдини в этом рейтинге.

Напомним, 10 августа «Реал» обыграл «Айнтрахт» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла в Хельсинки (Финлядия) и завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:0.

Отметим, после этой победы «Реал» обошёл «Барселону» по количеству международных и национальных титулов. Теперь у «сливочных» 98 трофеев против 97 у каталонского клуба.