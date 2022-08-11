Бензема обошёл Роналду по количеству международных трофеев, Месси вылетел из топ-10
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и защитник «Барселоны» Жерар Пике вылетел из топ-10 игроков с наибольшим количеством завоеванных международных трофеев, сообщает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».
Топ-10 выглядит следующим образом.
- Кафу (17)
- Тони Кроос (16)
- Дани Алвес (15)
- Карим Бензема (14)
- Паоло Мальдини (13)
- Андреас Иньеста (13)
- Серхио Рамос (13)
- Криштиану Роналду (13)
- Лука Модрич (13)
- Дани Карвахаль (13)
- Каземиро (13)
- Начо (13)
Кариму Бензема удалось обойти Роналду, Рамоса, Иньесту и Мальдини в этом рейтинге.
Напомним, 10 августа «Реал» обыграл «Айнтрахт» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла в Хельсинки (Финлядия) и завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:0.
Отметим, после этой победы «Реал» обошёл «Барселону» по количеству международных и национальных титулов. Теперь у «сливочных» 98 трофеев против 97 у каталонского клуба.
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