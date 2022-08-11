Флорентино Перес: уже никто не оспаривает, что Бензема заслужил «Золотой мяч»

Президент «Реала» Флорентино Перес сразу после завоевания командой Суперкубка УЕФА оценил успехи команды, высказался о хорошей работе Карло Анчелотти и поделился мнением о Кариме Бензема.



«Надёжность нашей команды в финальных матчах? Сначала нужно проявить себя, чтобы попасть в эти финалы, и только потом можно завоевать трофеи. Всё это – результат хорошо проделанной работы. Анчелотти необычайно здорово руководит командой. Мы успешно начали сезон, прибавили в энтузиазме, но важно так же продолжать. Бензема? Он заслужил «Золотой мяч» своим выступлением в прошлом сезоне – это уже никто не оспаривает. Что, если вдруг он не будет забивать? А вы посмотрите, сколько у нас нападающих. Я об этом не беспокоюсь», – цитирует Переса As со ссылкой на флеш-интервью в прямом эфире Movistar.

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