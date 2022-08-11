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Видео церемонии награждения после матча за Суперкубок УЕФА

Видео церемонии награждения после матча за Суперкубок УЕФА
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Состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором мадридский «Реал» обыграл франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 2:0. Встреча проходила в столице Финляндии, городе Хельсинки, на стадионе «Олимпиастадион».

Счёт на 37-й минуте открыл Давид Алаба. Австрийский защитник сливочных отличился после замешательства в штрафной франкфуртцев. Второй мяч на 65-й минуте с передачи Винисиуса Жуниора на счету нападающего Карима Бензема, в этом эпизоде неудачно сыграл вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп.

После матча прошла церемония награждения команд медалями, а победителя титулом.

«Реал» владел мячом 57% игрового времени и нанёс 13 ударов, в то время как немецкая команда угрожала воротам Куртуа шесть раз. У мадридцев шесть попаданий в створ, у франкфуртцев – три. Подопечные Карло Анчелотти подали три угловых против одного у соперника, а также один раз пробили в каркас ворот. В оборонительной фазе «Реал» отобрал мяч 18 раз, игроки «Айнтрахта» – 13.

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