Тибо Куртуа: мы могли забить больше «Айнтрахту»

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился эмоциями после победы в матче за Суперкубок УЕФА. Мадридский клуб одолел «Айнтрахт» со счётом 2:0.
«Мы могли забить на один или два мяча больше как в первом, так и во втором тайме. У нас были три финала в последние несколько месяцев, и во всех трёх мне удалось сохранить ворота на замке. Это всегда важно. Также мы знаем, что с нашими форвардами мы всегда забьём.
Сейв после удара Камады? Если вы посмотрите назад, я уже заваливаюсь в левую сторону, потому что я знал, что он будет бить в дальний угол. Это интуиция, порой мы, вратари, чувствуем такие моменты», – приводит слова Куртуа пресс-служба УЕФА.
«Реал» владел мячом 57% игрового времени и нанёс 13 ударов, в то время как немецкая команда угрожала воротам Куртуа шесть раз. У мадридцев шесть попаданий в створ, у франкфуртцев – три. Подопечные Карло Анчелотти подали три угловых против одного у соперника, а также один раз пробили в каркас ворот. В оборонительной фазе «Реал» отобрал мяч 18 раз, игроки «Айнтрахта» – 13.
- 11 августа 2022
-
07:03
-
07:00
-
06:51
-
06:43
-
06:33
-
06:24
-
05:56
-
05:46
-
05:39
-
05:21
-
04:53
-
04:53
-
04:29
-
04:18
-
03:49
-
03:15
-
03:00
-
02:57
-
02:33
-
02:23
-
02:10
-
01:51
-
01:34
-
01:24
-
01:14
-
01:13
-
01:05
-
00:55
-
00:40
-
00:32
-
00:31
-
00:26
-
00:24
-
00:22
-
00:18