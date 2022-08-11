Тибо Куртуа: мы могли забить больше «Айнтрахту»

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился эмоциями после победы в матче за Суперкубок УЕФА. Мадридский клуб одолел «Айнтрахт» со счётом 2:0.



«Мы могли забить на один или два мяча больше как в первом, так и во втором тайме. У нас были три финала в последние несколько месяцев, и во всех трёх мне удалось сохранить ворота на замке. Это всегда важно. Также мы знаем, что с нашими форвардами мы всегда забьём.



Сейв после удара Камады? Если вы посмотрите назад, я уже заваливаюсь в левую сторону, потому что я знал, что он будет бить в дальний угол. Это интуиция, порой мы, вратари, чувствуем такие моменты», – приводит слова Куртуа пресс-служба УЕФА.



«Реал» владел мячом 57% игрового времени и нанёс 13 ударов, в то время как немецкая команда угрожала воротам Куртуа шесть раз. У мадридцев шесть попаданий в створ, у франкфуртцев – три. Подопечные Карло Анчелотти подали три угловых против одного у соперника, а также один раз пробили в каркас ворот. В оборонительной фазе «Реал» отобрал мяч 18 раз, игроки «Айнтрахта» – 13.