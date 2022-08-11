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«Реал» больше не будет искать новобранцев этим летом

«Реал» больше не будет искать новобранцев этим летом
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Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что мадридский клуб больше не будет подписывать новичков этим летом.

«С тем составом, который у нас есть, мы больше не рассматриваем никаких подписаний. Мы должны продолжать тренироваться и хорошо управлять этой командой», — цитирует AS Переса.

В нынешнее трансферное окно в стан «сливочных» перешли защитник Антонио Рюдигер, ранее выступавший за «Челси», и бывший полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени. В качестве свободных агентов «лос бланкос» покинули защитник Марсело, а также хавбеки Иско и Гарет Бэйл.

10 августа подопечные Карло Анчелотти завоевали первый трофей в сезоне-2022/2023. В матче за Суперкубок УЕФА мадридцы обыграли «Айнтрахт» из Франкфурта со счётом 2:0.

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