Сборная Марокко решила уволить Халилходжича

Сборная Марокко приняла решение прекратить сотрудничество с боснийским специалистом Вахидом Халилходжичем, сообщает Hisport.

70-летний уроженец Яблоницы работал с командой с 2019 года. Под его руководством марокканцы сумели одержать 20 побед и семь раз сыграть вничью в 30 играх.

Официально отставка будет оформлена после того, как президент Королевской федерации футбола Марокко Фузи Лакджа вернётся из Танзании, где он участвует в заседании Африканской конфедерации футбола (CAF).

Ранее Халилходжич занимал пост наставника «Нанта», «ПСЖ», «Трабзонспора», загребского «Динамо». Вахид также работал со сборными Алжира, Японии и Кот-д'Ивуара. Халилходжич является первым в истории тренером, который выводил на чемпионат мира четыре разные сборные.