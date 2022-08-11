Защитник «Челси» Калиду Кулибали прокомментировал свой дебют в АПЛ

Защитник «Челси» Калиду Кулибали прокомментировал свой дебют в составе лондонского клуба в английской Премьер-лиге. Он сыграл в матче первого тура с «Эвертоном» (1:0).



«Это была тяжёлая игра для меня. Я не привык к темпу, но старался изо всех сил, и мы победили. Я очень рад выиграть свой первый матч в Премьер-лиге. С нетерпением жду возможности выиграть ещё много матчей с моей новой командой.



Нас ждёт большой матч на своём поле с «Тоттенхэмом». Это лондонское дерби, и мы знаем, что будет нелегко», — сказал Кулибали в интервью клубной пресс-службе.



Напомним, 16 июля 31-летний сенегальский защитник Калиду Кулибали официально стал игроком лондонского «Челси», завершив свой переход из итальянского «Наполи». В сезоне-2021/2022 игрок провёл 37 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.