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Томас Тухель: сила «Челси» — это спокойствие как внутри, так и снаружи

Томас Тухель: сила «Челси» — это спокойствие как внутри, так и снаружи
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о трансферной кампании своего клуба в преддверии старта нового сезона английской Премьер-лиги.

«Должен сказать, здесь было довольно неспокойно. Но видя, что мы преуспеваем на рынке, я тоже успокоился. Сила «Челси» — это спокойствие как внутри, так и снаружи, и нам нужно снова достичь этого статуса.

Паника? Нет. Я бы описал это как сверхтрудолюбие, а также обучение на рабочем месте. Новый владелец, выход на трансферный рынок – это одна из самых сложных вещей, которые вы можете сделать. У меня нет ничего, кроме самого большого уважения и комплиментов как к Тодду, так и к Бехдаду Эгбали. Я не знаю, когда они спят, может быть, они никогда не спят.

На этой неделе мы попытались полностью переориентироваться на «Эвертон», и это правильный подход, потому что я почувствовал, что команда смогла сделать это, это всех успокоило, и я чувствую, что мы готовы бороться с «ирисками» за победу», — приводит слова специалиста Mirror Football.

В пятницу, 5 августа, «синие» на своём официальном сайте объявили о переходе Марка Кукурельи из «Брайтон энд Хоув Альбион». 24-летний испанский фланговый защитник подписал с лондонской командой соглашение сроком на шесть лет. В нынешнее трансферное окно «аристократы» также приобрели хавбека Карни Чукввуэмеку из «Астон Виллы» и защитника Калиду Кулибали из «Наполи».

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