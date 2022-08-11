Новый тренер «Химок» Писарев рассказал о задачах команды на сезон

Новый главный тренер «Химок» Николай Писарев рассказал о задачах подмосковной команды на сезон-2022/2023. По его словам, необходимо не только выполнить турнирные задачи, но и играть в современный атакующий футбол.
«Какие задачи на сезон? Есть и турнирные задачи, и запросы от зрителей и руководителей — играть в современный атакующий футбол, сбалансированный между обороной и атакой. Есть и стратегическая задача у клуба — готовить молодых футболистов, чтобы они были востребованы в топ-клубах и сборной страны. Вот две задачи. Впереди воскресный матч с «Ахматом», к которому мы должны быть готовы.
Конечно, будем следить за игроками молодёжной команды. Стоит задача от руководства следить за всей вертикалью клуба. Вершина пирамиды – это первая команда», — сказал Писарев в видео на клубном YouTube-канале «Химок».
Соглашение 53-летнего специалиста с «Химками» рассчитано до конца сезона-2023/2024. Писарев также продолжит работу в тренерском штабе сборной России.
- 11 августа 2022
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